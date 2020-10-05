شريف منير يعود للسوشيال ميديا.. وإسعاد يونس: وحشتنا

نشر الفنان شريف منير صورة جديدة له عبر موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام" و ذلك بعد تغيبه لفتره عن السوشيال ميديا.

و علق شريف منير علي الصورة قائلا :"صباح الخير"

و انهالت التعليقات علي الصورة و كانت ابرزها الفنانة إسعاد يونس و علقت قائلة "صباح الفل يا شيري وحشتنا"

وجاءت تعليقات الجماهير كالتالي:

-وحشتنااا يا فنان

-مفتقدينك

-صباح الجمال ياريت تفضل معانا دايما

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وكان شريف منير، قد أعلن اعتزاله السوشيال ميديا الفترة المقبلة بعد تعرضه لهجوم شديد في الفترة الأخيرة بعد التنمر على أولاده بسبب صورة عائلية نشرها عبر حسابه بإنستجرام.

وقال شريف منير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "انا قررت اخد راحة من السوشيال ميديا انا كنت بتعامل بقلبي وبطبعتي للي الناس عرفاها وعمري ما جرحت حد بكلامي ابدا لكن انا مؤخرا تعرضت لكم من الكراهية والحقد الغير مبرر، رغم تاريخي في التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز".

كما أضاف شريف منير قائلًا: "انا لما نزلت صورة كنت بسبق علشان اكتشف نوعية معينة من الناس انا مش عايزهم عندي لكن للأسف الموضوع دخل لطريق تاني انا مش حبه لان الناس شايفة ان العادي انا اتشتم وعيلتي يتشتموا لكن مش عادي اني ارد على الغلط".