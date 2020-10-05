وكشف الراحل ماهر عصام، حقيقة زواجه من فتاة بـ شبرا، واعتداء بلطجية عليه، قبل وفاته بـ 3 سنوات، وذلك عندما حلّ ضيفًا على برنامج «بني أدم شو» الذي كان يقدمه الفنان أحمد آدم، على قناة «الحياة» الفضائية، في حلقة أذيعت بتاريخ 3 يونيو 2015.
ونفى ماهر عصام، خلال لقائه مع أحمد آدم، الشائعات التي ترددت في ذات الوقت بأنه متزوج من فتاة من شبرا، وأنها أرسلت إليه بلطجية لتضربه في بيته، مؤكدا أن كل ما تردد كان مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.
وتابع الفنان: "اغمي علي 3 ساعات والناس طلعوني متزوج؛ أومال لو فضلت يومين كان عيالي دخلوا الجامعة، إيه ده اختصار للزمن"، مضيفا أنه كان يعرف الأخبار عن طريق أصدقائه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في ذكرى ميلاد ماهر عصام.. حقيقة اعتداء بلطجية عليه بسبب زوجته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.