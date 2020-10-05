من دبي.. أمينة خليل تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

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وكانت قالت الفنانة أمينة خليل، إنها سعيدة بدورها في فيلم "توأم روحي" الذي يتواصل عرضه حاليا.
وأضافت أمينة خليل قائلة: "هذا الدور الرومانسي قريب من شخصيتي الحقيقية في الواقع".
وأشارت إلى أن دورها في مسلسل "ليه لا" بعيد عن شخصيتها، وأنه ليس أكثر من دور فني أدته على الشاشة فقط.
وتحدثت أمينة خليل عن تعاونها مع الفنان حسن الرداد والكواليس الكوميدية التي جمعتهما بعيدا عن الكاميرا.
"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى تشويقى حول شاب يتعرض لعديد من المواقف الصعبة فى حياته ونرى كيف يتعامل معه
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