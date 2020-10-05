نبيل الحلفاوي: توصيات موسيماني تناسب لاعبي الأهلي

حرص الفنان نبيل الحلفاوي علي التعليق علي مباراة الأهلي والمقاولون ببطولة الدوري العام.

وغرد الحلفاوي عبر حسابه على تويتر :"الأهلي لعب بمزاج ٤ ٣ ٢ ١ الأنسب له، اللعيبة في مراكزها ما عدا فتحي. توصيات موسيماني تناسبهم، التيكي تاكا واللعب من لمسة واحدة وزاد عليها التسديد من خارج المنطقة، ألف سلامة لوحش العرين الشناوي".

وكان الأهلي قد فاز على المقاولون العرب في المباراة التي جمعت بينهما أمس ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وعزز الأهلي تصدره ترتيب الدوري بعد ارتفاع رصيده لـ82 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاولون عند 52 نقطة يحل بها في المركز الرابع.

من ناحية أخرى، تعاقد الفنان نبيل الحلفاوي، على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.