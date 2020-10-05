فن ومشاهير

هاندا أرتشيل تستمتع بالمناظر الطبيعية في تركيا

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شاركت هاندا ارتشيل، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" صورا جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة. 
وظهرت هاندا ارتشيل في الصورة من أحد الأماكن وهي تستمتع بالمناظر الطبيعية وارتدت شيميز باللون اللبني ووضعت عليه حزاما مليئا بالألوان ومناسبا لإطلالتها الجريئة. 

وعلقت هاندا على الصورة قائلة: " My happy hour"

ونالت صورة هاندا ارتشيل إعجاب الكثير من متابعيها على إنستجرام وعلق أحد المتابعين قائلا "دايما شكلك حلو و قمر ". 

ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بإطلالتها المميزة وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة بين كتفيها.

ومن الناحية الجمالية لم تتكلف هاندا بوضع المكياج واعتدمت على جمال بشرتها الطبيعى مما جعل شكلها مميزا. 

وتتألق الممثلة التركية هاندا ارتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم لإطلالتها فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".

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