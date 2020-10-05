فن ومشاهير

بالورود.. شاهد منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها

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نشرت الفنانة  منة فضالي صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها و ذلك من  خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وظهرت منة بإطلالة ناعمة مرتدية فستانا منقرش بالورود و علقت قائلة : 's ???????????????? ???????????????????????????????????????? ????ℎ???????????? ????ℎ???????????? 

وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها و جاءت التعلقات كالآتي:

قمر ، جميلة ، تجنني 

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آخر أعمال منة فضالي فيلم "زنزانة 7" في دور العرض السينمائية وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

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يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 

العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" وميرڤت أمين،، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودى، ميريهان حسين، محمد نجاتى، نضال الشافعى، وسيمون".

وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

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