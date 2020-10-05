كندة حنا بأجمل اللحظات العائلية مع أطفالها الثلاثة وتستعد لتجربة سينمائية جديدة ..بالصور

الفنانة السورية كندة حنا تمضي أجمل أوقاتها مع عائلتها في فترة اجازتها مع بداية الخريف حيث شاركت جمهورها بأحدث لقطات عائلية مرحة لها مع أطفالها الثلاثة الذين ظهروا بملامح متشابهة معها، بينما تستعد في الأيام المقبلة لتجربة سينمائية جديدة من اخراج زوجها ناجي طعمة.

كندة حنا واجمل الأوقات مع أسرتها الصغيرة

الفنانة كندة حنا حرصت على مشاركة متابعيها عبر حساباتها على السوشيال ميديا بأجمل اللحظات التي تقضيها مع أولادها الثلاثة توأمها البنات كاتاليا وكريستين، وابنها فارس، والتقطت معهم الصور المرحة داخل صالة الألعاب الرياضية، وبدت بملامح ناعمة بدون مكياج، فيما تغزل الجمهور بجمالها مع أطفالها، وشبّه البعض الطفلتين بوالدتهم معتبرين بأنهما نسخة مصغرة عنها، وأشار آخرون الى ان ابنها فارس يشبه والده المخرج ناجي طعمة.

واستغلت كندة حنا طيلة اجازة الصيف في قضاء وقت ممتع مع أسرتها وللإستراحة من الأعمال الفنية خاصة في فترة أزمة كورونا المنتشرة حالياً.

كندة حنا في فيلم سينمائي جديد

على صعيد فني، تستعد كندة حنا في الفترة المقبلة لخوض تجربة سينمائية جديدة حيث وقعت على عقد مشاركتها في الفيلم السينمائي “أنت جريح” وهو من إخراج زوجها ناجي طعمي وتأليف قمر الزمان علوش وإنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون- مديرية الإنتاج التلفزيوني.

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وستؤدي دور سيدة طموحة تواجه تحديات ومنعطفات كثيرة في مشوار حياتها لكنها تتمسك بأحلامها وقرارتها معتمدة على نفسها وعزيمتها، يشارك في بطولة الفيلم نادين خوري ، توفيق اسكندر على أن يتم التعاقد والكشف عن ن بقية الأسماء في الأيام المقبلة.

كندة حنا سبق وأن شاركت في عدة أفلام سوريّة منها: الاعتراف، دمشق حلب، دمشق يا بسمة الحزن.