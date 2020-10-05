ليلى اسكندر متهمة بالسخرية من شهرة زوجها يعقوب الفرحان فكيف علقت على الأمر؟

ليلى اسكندر الفنانة اللبنانية أوضحت حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول سخريتها من شهرة زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان، حيث اتهم البعض الفنانة بأنها قللت من نجاحات زوجها الفنية.

ليلى اسكندر تكشف حقيقة سخريتها من شهرة زوجها يعقوب الفرحان

ليلى اسكندر كشفت في فيديو عبر حسابها على "سناب شات" حقيقة ما تردد حول سخريتها من نجاح زوجها الفنان يعقوب الفرحان والشهرة التي حققها خلال السنوات الماضية، بعدما ظن البعض أن إجابة الفنانة على سؤال للمتابعين حول السبب في عدم ظهور يعقوب الفرحان معها في فيديوهات جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فأجابت على ذلك قائلة: "شهرتو كفاية أظن..الحين جه الوقت يثبت نفسه هو"، فاعتقد البعض أن الفنانة تقصد بذلك أنها السبب في شهرة زوجها وليست أعماله ومسيرته المهنية الناجحة، لكن الفنانة اللبنانية نفت ذلك.

ليلى اسكندر تهاجم من سعى لتحريف تعليقها

ليلى اسكندر أكدت كذلك في الفيديو أن ما كتبته لم تقصد به التقليل من شهرة زوجها بل أنها تقصد أن زوجها ليس في حاجة للظهور معها لأنه حقق شهرة تكفيه بسبب أعماله ونجاحاته المستمرة، والتي تفخر بها، وأن فكرة الشهرة لا توجد إلا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها وزوجها يعيشان حياة مستقرة بعيدا عن هذه الأفكار فقالت: "البعض فهم كلماتي بشكل خاطئ واستغل ذلك، لكن ما هو ذنبي في هذا، فيعقوب الفرحان ما شاء الله لديه شهرة كبيرة، وأنا فخورة به وبأعماله، وشهرتنا التي يتحدث البعض عنها دوت الخليج في وسائل التواصل الاجتماعي فقط، المهم بالنسبة لنا أن يحقق يعقوب نجاجات في عمله وكذلك أنا، نحن عائلة نحب بعضنا البعض، لا أنا فكرت من قبل فمن الذي تسبب في شهرة يعقوب، أو من تسبب في شهرتي".

Advertisements A post shared by (@s_mashaheer) on Oct 4, 2020 at 4:27pm PDT

جدل انفصال ليلى اسكندر عن زوجها يعقوب الفرحان

ليلى اسكندر قد أعلنت في بداية شهر أغسطس الماضي انفصالها عن زوجها يعقوب الفرحان، ونشرت تعليقاً قالت به: "أعلن انفصالي رسميًا عن يعقوب الفرحان"، وصدم الخبر جمهورها خاصة إن إعلان الانفصال جاء بعد زواج لما يقارب من 8 سنوات، ولم توضح الفنانة اللبنانية أي تفاصيل عن الانفصال، لكنها عادت لتثير الجدل من جديد وكشفت عن عودتها ليعقوب الفرحان من خلال فيديو تم تداوله لها على التواصل الاجتماعي وهي تستقبل زوجها والذي ظهر وهو يحمل ابنهما الوحيد يوسف، وعلقت على الفيديو قائلة: "ما شاء الله تبارك الله.. الحمد لله وصل بو يوسف بالسلامة.. نورت بيتك.. دائما الحب ينتصر".