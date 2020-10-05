الكشف أخيرًا عن البرومو الرسمي وموعد عرض مسلسل "ما وراء الطبيعة"..فيديو

مسلسل ما وراء الطبيعة تم الإعلان عن موعد عرضه الرسمي أخيرًا، عبر منصة نتفلكس، كما بدأت المنصة وصناع العمل في الترويج له بنشر البرومو الرسمي صباح اليوم، الإثنين، بعد فترة طويلة من تشويق الجمهور بصور وكواليس من العمل المنتظر.

البرومو الأول لمسلسل "ما وراء الطبيعة"

صناع عمل مسلسل "ما وراء الطبيعة" ومن بينهم الفنان أحمد أمين والمخرج عمرو سلامة، نشروا البرومو الرسمي للمسلسل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر البرومو عدة لقطات خاصة بشخصية رفعت إسماعيل ومن حوله وهم يواجهون بعض المواقف المواقف المثيرة والمخيفة، كما كشفوا أن العمل من المقرر عرضه يوم 5 من شهر نوفمبر المقبل.

موعد عرض مسلسل "ما وراء الطبيعة"

من جانبه علق أحمد أمين على البرومو الذي نشره وقال: "لو عقلك لاعبك، خده على قد عقله!.. قوانين رفعت إسماعيل والموسم الأول من مسلسل ما وراء الطبيعة متوفر في 190 دولة يوم 5 نوفمبر 2020"، ويبدو من تعليق بطل العمل ومؤدي شخصية رفعت إسماعيل، أن المسلسل سيتم تقديمه في أكثر من جزء، وهو ما يتماشى مع طبيعة الأعمال الدرامية التي تعرضها نتفلكس.

وعبر عدد من متابعي أحمد أمين عن مدى حماسهم لمتابعة المسلسل المنتظر، كما أشادوا بحالة الإبهار الموجودة بالبرومو الذي تداوله الجمهور على نطاق واسع بمجرد الكشف عنه.

تفاصيل أحدث أعمال أحمد أمين على نتفلكس

ويعتبر "ما وراء الطبيعة" هو أول مسلسل مصري من أعمال نتفليكس الأصلية، ومقتبس من السلسلة التي تحمل نفس الاسم وكتبها الدكتور الراحل أحمد خالد توفيق حول حياة دكتور أمراض الدم رفعت إسماعيل الذي يحكي عن ذكرياته عن سلسلة الحوادث الخارقة للطبيعة التي تعرض لها في حياته.

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وكشف صناع المسلسل مؤخرًا، عن الصور الأولى من العمل التي أظهرت البطل رفعت اسماعيل وحبيبته ماجي في بعض المشاهد المميزة، والعمل من بطولة كل من الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية رزان الجمال التي ستؤدي دور "ماجي"، وكذلك الممثلة الشابة آية سماحة والتي ستقوم بدور "هويدا"، وسما إبراهيم والتي تلعب دور "رئيفة" أخت رفعت إسماعيل والذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين، بالإضافة إلى الطفل آدم وهدان ومن إخراج المخرج عمرو سلامة.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" مكون من 6 حلقات من إنتاج منصة "نتفلكس" وتدور أحداثه في مصر في ستينيات القرن الماضي، في سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية.