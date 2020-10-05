تعليق رومانسي من زوجة أحمد فلوكس الأولى عقب عودتها له بعد سنوات من الانفصال

أحمد فلوكس فاجئ جمهوره قبل أيام بالإعلان عن عودته لزوجته الأولى رابيا، والدة ابنه الوحيد سيف، وذلك بعد سنوات من طلاقهما، وعقب فترة قصيرة من إثارة أحمد فلوكس الجدل بعلاقته العاطفية مع الإعلامية اللبنانية ديالا مكي التي كان قد ألمح الى ارتباطه العاطفي بها ثم نفيه للأمر بعدها.

زوجة أحمد فلوكس تعلق على عودتهما لبعضهما بعد انفصال طويل

أحمد فلوكس حرص طوال الأيام القليلة الماضية على التحدث عن عودته لزوجته عبر حسابه على انستجرام بعد سنوات طويلة، تزوج خلالها بالفنانة هنا شيحة وانفصل عنها، وانتشرت شائعات حول علاقته بديالا مكي لكنه قرر نفيها، إلى أن أعلن أخيرًا عن عودته لرابيا والدة ابنه الوحيد.

وبالأمس، شارك أحمد فلوكس الجمهور على انستجرام، بصورة من تدوينة زوجته رابيا بعد عودتها له، حيث عبرت فيها عن مدى سعادتها بلم شملها مع والد ابنها وحبيبها الأول، فكتبت: "أنا فقط عدت إلى موطني.. موطني قلبك ولا غيره وطن".

رابيا زوجة أحمد فلوكس سعيدة بعودتها لوالد ابنها

وأضافت رابيا في تدوينتها: "اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير وارزقنا الرحمة والمودة وعوضنا وابننا عن سنين الاختبارات الصعبة وارزقنا دائمًا الخير والرضا والستر والعفة وصلاح الحال كله"، ولاقت تدوينتها انتشارًا واسعًا بين متابعيها وجمهور الفنان المصري أحمد فلوكس، حيث أشاد البعض بقرار عودتهما مرة أخرى بعد انفصال دام سنوات.

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وكان الفنان المصري قد أعاد نشر رسالة قد نشرها منذ 4 أشهر، أشاد فيها بزوجته السابقة وقتها وعلق عليها قائلًا: "أنا قولت الكلام ده من 5 شهور.. وبعد حاجات كتير حصلت لي وبعد حاجات كتير شوفتها بقيت كل حرف كاتبته قاصده وصح.. يسلم اللي رباكي".

أحمد فلوكس يشيد بزوجته ووالدة ابنه الوحيد

وكان فلوكس قد كتب في رسالته لطليقته حينها الحقيقة عمر ما جه الفرصة وده تقصير مني أن أشكر أم ابني بعد تعاملي مع ناس وتجربة صعبة مريت بيها عرفتني الفرق بين ولاد الناس بجد وقاع المجتمع والفرق بين الست المحترمة اللي مابتسبش ابنها وبيتها وبين تانية راميين عيالهم ومقضيينها.. عرفتني الفرق ما بين واحدة بعد انفصالنا لم تتزوج وفنت نفسها لابنها ومحترمة وضعها وسنها، وناس راميين عيالهم ومقضيينها صحوبية وجواز وعيال صغيرة ولا محترمين سنهم ولا عيالهم ولا حتى شكلهم"، إلا أنه عاد وحذف التدوسنة بعد ساعات من نشرها على انستجرام.

في سياق آخر، بدأ أحمد فلوكس التحضير لمسلسل جديد بعنوان "سفينة نوح" وهو أول إنتاج لشركته الجديدة "هالك"، ومن المقرر أن يشاركه البطولة الفنان الأردني منذر رياحنة ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.