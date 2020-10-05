شاهد.. حمو بيكا في دويتو غنائي مع مصطفى حجاج

وكان مغنى المهرجانات حمو بيكا احتفل بزفافه في سبتمبر الماضي، بمسقط رأسه بالإسكندرية، ونشر زميله عمر كمال صورة لبيكا من حفل الزفاف ببدلة الفرح وبجواره عروسه متمنيًا لهما حياة سعيدة.

وطرح مطرب المهرجانات عمر كمال أغنية "فلوس فلوس" بالتعاون مع حمو بيكا، الأيام الماضية، حيث قال عمر كمال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام "دلوقتى ممكن تسمعوا تراك (فلوس ..فلوس) على يوتيوب".

وفاجأ بيكا عروسه بسيارة جديدة لزفافهما، وحرص على تزيين السيارة بالورود، وكتب عليها باللغة الإنجليزية "BIKA".

وكانت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، قررت تأجيل محاكمة المغنى الشعبى "حمو بيكا" إلى جلسة 31 أكتوبر المقبل للاطلاع على أوراق القضية، بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

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كان قد تقدم ياسر قنطوش، محامى نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة فى الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إدارى الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبى محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هانى شاكر.

وقال محامى نقابة الموسيقيين فى الدعوى القضائية،إن حمو بيكا اعتدى لفظيا على الفنان هانى شاكر ووجه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، وأن حمو بيكا يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء من خلال البلطجة وهو غير متوفر فيه الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

وباشرت نيابة الدخيلة التحقيق مع حمو بيكا، وأخذ أقواله فى واقعة سب وقذف هانى شاكر ونقابة الموسيقيين أثناء تواجده للحصول على تصريح لحفل فنى، وقام بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى الخاص به ليظهر استياءه من اللجنة والنقابة لتعنتها معه.