بعد انفصاله عن حبيبته.. جيرارد بتلر يفكر في الاعتزال

يعيش النجم العالمي جيرارد بتلر أسوأ فترات حياته بعد انفصاله عن حبيبته الممثلة الشهيرة مورجان براون بعد علاقة استمرت 6 سنوات، حيث وقع الانفصال في فترة الحجر المنزلي.

وقال جيرارد بتلر، في تصريحات صحفية، إنه يعيش واحدة من أكثر التجارب المؤلمة على الإطلاق، لافتا إلى أنه لم يظن أن الأمر سيكون صعبا هكذا وأكثر مما يتوقع.

وصدم النجم العالمي جمهوره قائلا "سأعيد النظر في أفلامي وهل هي مهمة للناس أم لا وما إذا كنت سأستمر في هذه المهنة".

وتحدث ايضا جيرارد بتلر عن حادثة الدراجة النارية في عام 2017 والتي تسببت في إصابات بالغة أدت لإجرائه عملية جراحية خاطئة، ومن ثم 7 عمليات جراحية اخرى، مصرحا "هذه الحادثة قتلتني".

واضاف جيرارد بتلر الذي يبلغ من العمر 50 عاما: "أثناء وقوع الحادث كنت أطير في الهواء من شدة التصادم مع سيارة في شوارع لوس أنجلوس وظننت في هذه اللحظة أنني سأموت".

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ولفت جيرارد بتلر إلى أن هذه الحادثة جعلته يشعر بقيمة الحياة وأن عليه أن يتراجع عن حياة المغامرات التي يعيشها رغم أنه يعشق ركوب الدراجات النارية.