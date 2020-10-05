في عيد ميلاد كيت ونسليت .. عمرها الحقيقي وقصة 7 رجال في حياتها

هي واحدة من اهم نجمات السينما البريطانية والعالمية ودائما ما تطل على الشاشة بأدوار مختلفة، هي النجمة العالمية كيت ونسليت التي يصادف اليوم الخامس من اكتوبر عيد ميلادها الـ 45.

على الصعيد الشخصي، دخلت في علاقة مع ستيفن تريدري ما بين 1991 و ثم روفوس سيويل استمرت معه لمدة عام واحدـ ثم تزوجت كيت ونليست 3 مرات الاولى من جيم ثريبلتون عام 1998 ثم انفصلت عنه في 2001، وتزوجت من سام ميندز من 2001 الى 2003.

ودخلت في علاقة مع لويس دولر من 2010 الى 2011 ثم الممثل لويس دولر منذ عام 2012.

ورغم علاقات كيت ونسليت المتعددة الا ان دائما كانت دائما تلاحقها شائعات ارتباطها بالنجم العالمي ليوناردو دي كابريو الذي شكل معها ثنائية سينمائية ناجحة في الفيلم الشهير تايتنك و فيلم Revolutionary Road.

اما عن ثروة كيت ونسليت تبلغ 65 مليون دولار أمريكي، وحازت على جائزة افضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الاوسكار عن فيلم The reader عام 2009.

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ومن اغرب تصريحات كيت ونسليت على الاطلاق عندما صرحت:" كنت سأكون حزينة لو كانت عائلتي ثرية او ملكية وكان في عائلتنا لا يوجد أموال ولكني كنت أشعر بالثراء دائما لاني انتمي لعائلة محبة ورائعة".

وأضافت النجمة العالمية انها عائلتها اشتراكية ونتمنى للطبقة العاملة حيث كانت تعمل والدتها "سالي" مربية أطفال ووالدها ممثل بالأجرة.

وعانت كيت ونسليت كثيرًا في حياتها قبل احترافها مجال التمثيل ،وتركت مدرسة التمثيل في مرحلة الثانوية لان لم تتمكن من دفع المصاريف، حتى أصبحت واحدة من اهم نجمات هوليوود و تصل ثروتها لـ 62 مليون جنيه أستراليني.