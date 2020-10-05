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كلوي كارداشيان ترد على مهاجميها بسبب تغيير ملامحها

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قررت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان، الرد على مهاجميها الذين علقوا على تغير ملامحها بشكل كبير في الاونة الاخيرة، والتي اتضحت من خلال الصور التي تنشرها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وغردت كلوي كارداشيان قائلة :" انا شخص ايجابيا ولا اعلق على شيء وانا اؤمن كثيرا بالارتقاء والوقت ثمين". 

واضافت :" احبكم جميعا واتمنى لكم كل شيء جميل ".

وكشف موقع E! News ، ان نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان ليست حاملا في طفلها الثاني من لاعب كرة السلة تريستان طومسون كما زعمت عدد من المواقع الاجنبية. 

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ونفت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان الانباء التي انتشرت حول عودتها لحبيبها السابق ووالد ابنتها لاعب كرة السلة الشهير تريستان طومسون.  

وقالت كلوي كارداشيان في تصريحات خاصة لصحيفة ديلي ميل البريطانية ان هذه الاخبار غير صحيحة ، وانها تستمع فقط برعايتها لابنتها " ترو" مع تريستان طومسون.  

وأشار مصدر إلى أن كلوي كارداشيان أعجبت كثيرا بأسلوب تعامل تريستان طومسون مع ابنتهما، لذلك قررت عودة المياه الى مجاريها بينهما.

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