فن ومشاهير

حقيقة تخطيط كاتي بيري لإقامة حفل زفافها في مصر

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نفي موقع  gossip cop  التقارير الصحفية التي تحدثت عن تخطيط النجمة العالمية كاتي بيري في وقت سابق لاقامة حفل زفافها على خطيبها الممثل البريطاني اورلاندو بلوم قبل وباء

وقال الموقع المتخصص في رصد شائعات نجوم هوليوود، ان هناك تقارير صحفية اشارت الى ان كاتي بيري كانت تخطط لإقامة حفل زفافها في مصر ، مستندة الى زياتها الى مصر في شهر نوفمبر الماضي التي طلت من خلالها على الاهرامات وواحة سيوة. 

وقال مصدر ان اورلاندو بلوم و كاتي بيري سيعيشان في بريطانيا من اجل نشأة طفلتهما فضلا عن الولايات المتحدة الامريكية رغم ان كاتي بيري وضعت مولودتها في ولاية كالفورنيا الامريكية.

وبهذا ستحصل Daisy Dove ابنة كاتي بيري الوحيدة والابنة الثانية لاورلاندو بلوم على الجنسية الامريكية نسبة الى مكان ولادتها والجنسية البريطانية عن والدها. 

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كشف موقع "the blast" أن المحكمة الأمريكية أوقفت شخص يطارد النجمة العالمية كاتي بيري منذ فترة ويدعى ويليم. 

وقال الموقع الأمريكي ان هذا الشخص المزعوم تعدى على منزل كاتي بيري، وفقا للمستندات التي قدمتها كاتي بيري للمحكمة الامريكية مشيرة الى انه يهدد اسرتها.

يشار إلى أن كاتي بيري Katy Perry "كاتي بيري" ارتبطت رسميًا بـ "أورلاندو بلوم" في شهر فبراير 2019، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين، وكان الثنائي الشهير انفصلا خلال عامي 2017 و2018.

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