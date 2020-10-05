بمناسبة احتفالات أكتوبر طبيبة فلسطينية تبعث برسالة حب لمصر

تحت عنوان "مصر هبة الله" أهدت طبيبة فلسطينية تدعى أروي الشاعر، استشاري أمراض القلب والباطنية، التي تعيش في الولايات المتحدة أغنية جديدة بمناسبة الاحتفالات بانتصارات 6 أكتوبر.

والأغنية من كلماتها وألحانها وتوزيع جورج جميل، وقالت " إن كلمة مصر تطرب قلبي وروحي وتطرب أذان كل عربي بتاريخها العريق وشعبها العظيم السباق والمتألق بحسن ضيافته ونبل أخلاقه وبسمته المحببة لكل عربي وأجنبي، ولا يراودني أي شك بأن مصر ستبقى دومًا وأبدًا أم الدنيا وأم كل الخير والعطاء، وسيدة كل العرب والوفاء، إنها هبة من الله لنا، فلنحافظ على هذه الهبة النادرة، وهذا هو ما تعنيه الأغنية التي أقدمها لمصر فهي بمثابة رسالة تقدير وحب".

وأضافت " منذ فترة جمعني حوار مع جورج جميل علي أن نقدم أغنية احتفالا بالانتصار الذي حققته في مصر حرب اكتوبر المجيدة، وبالفعل كتبت كلمات الأغنية ولحنتها، لأهديها إلي مصر من يعشقها قلبي وتطوق دومًا بالشوق لها والى الشعب المصري المعطاء علي بسالته وقوته، أخص بالشكر الفنان جورج جميل ومهندس الصوت جرجس صبحي والذين لولاهم لما استطعت أن أعبر عن شكري ومحبتي لشعب مصر العظيم، كما أشكر كل من شاركنا في تقديم هذا العمل فردًا فردًا بصورة مشرفة".

وتقول كلمات الأغنية :

مِصْرُ أنت حبُ السماء

تاريخ وفاءٍ وَحضن الحنان

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أم الدنيا إنت يا مَصْرْ

أم البِرِّ أم العطاء

تَروي عَطشى كلَ عربي

تنجرحين وتبتسمين

شعبك مِصْرُ خيرُ مضياف

وجهه باسم للأشقاء