ملك أحمد زاهر تروج لحلقة عائلتها الليلة مع إسعاد يونس

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، صور جديدة لها برفقة عائلتها من كواليس برنامج "صاحبة السعادة" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وعلقت ملك زاهر علي الصورة قائلة: "ترقبوا حلقة الليلة الساعة 11 مساءً على dmc".

ويحل الفنان أحمد زاهر وأسرته ضيوفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة". ويظهر مع أحمد زاهر في الحلقة زوجته هدى وبناته ملك وليلى ومنى ونور. ويتحدث زاهر عن أعماله ونجاحاته وعلاقته ببناته وزوجته. جدير بالذكر أن الحلقة من المقرر إذاعتها، الليلة، على شاشة قناة dmc. Advertisements

وعلقت ملك زاهر علي الصورة قائلة: "ترقبوا حلقة الليلة الساعة 11 مساءً على dmc".

ويحل الفنان أحمد زاهر وأسرته ضيوفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة". ويظهر مع أحمد زاهر في الحلقة زوجته هدى وبناته ملك وليلى ومنى ونور. ويتحدث زاهر عن أعماله ونجاحاته وعلاقته ببناته وزوجته. جدير بالذكر أن الحلقة من المقرر إذاعتها، الليلة، على شاشة قناة dmc.

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