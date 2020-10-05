نشر موقع "دوت الخليج" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:بعد انفصاله عن حبيبته.. جيرارد بتلر يفكر في الاعتزال
يعيش النجم العالمي جيرارد بتلر أسوأ فترات حياته بعد انفصاله عن حبيبته الممثلة الشهيرة مورجان براون بعد علاقة استمرت 6 سنوات، حيث وقع الانفصال في فترة الحجر المنزلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. ممثلة شابة تتهم مخرجا شهيرا باغتصابها.. راندا تخطف الأنظار برفقة زوجها محمد الشرنوبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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