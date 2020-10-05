أخبار الفن.. ممثلة شابة تتهم مخرجا شهيرا باغتصابها.. راندا تخطف الأنظار برفقة زوجها محمد الشرنوبي

نشر موقع "دوت الخليج" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

بعد انفصاله عن حبيبته.. جيرارد بتلر يفكر في الاعتزال

يعيش النجم العالمي جيرارد بتلر أسوأ فترات حياته بعد انفصاله عن حبيبته الممثلة الشهيرة مورجان براون بعد علاقة استمرت 6 سنوات، حيث وقع الانفصال في فترة الحجر المنزلي.

