بالعدسات شكل تاني.. ياسمين صبري تبهر جمهورها بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا لها في إطلالة جذابة خاصةً بعد ارتدائها عدسات لاصقة عسلية أبهرت بها متابعيها.

وتلقت ياسمين صبري، عددًا من تعليقات الإعجاب على حسابها "تويتر"، حيث كتب أحد المتابعين "بالعدسات شكل تانى" وعلق آخر "عدسات عسلية يا عسلية".

وكانت ياسمين صبري، علقت على واقعة تقدم إحدى السيدات المصريات، بدعوى خلع من زوجها، بسبب إصراره على تحويلها إلى نسخة من نجمته المفضلة "ياسمين"، وتقليدها في ملابسها وطريقة حديثها وحركاتها، قائلةً "أنا بحب الستات جدًا، وبنحاز ليهم، ودايمًا يزعجني أن نساء الشرق الأوسط يصنفوا كدرجة ثانية".

وأضافت ياسمين صبري، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، "عندما قرأت الخبر استشعرت أن هذه القضية تلمسني بشكل شخصي جدًا، وإن الست دي قوية جدًا لأنها وقفت ضد طلب زوجها، وأصرت على الطلاق، وعندما رفض أقدمت على طلب الخلع، وهي نموذج للمرأة القوية تدرك اللحظة الفارقة التي تخبر زوجها فيه "ENOUGH IS ENOUGH".

وتابعت ياسمين صبري، أن كثيرا من الفتيات في العشرينيات من أعمارهن، ومازالت الحياة طويلة أمامهن، قد تتعرض لتجريح من شرائح كثيرة من الرجال حتى من ذويهم، ويعتبرون ذلك من بواعث القوة عبر "الصمت" وهذا خطأ واضح وكبير.

وطالبت ياسمين صبري، الجميع بأن يحتذي حذو السيدة صاحبة الواقعة القوية التي تدرك قيمتها جيدًا، مؤكدة أن الجمال نسبي وكل ست لها بصمة، مشددة على أن المرأة تستحق كل الحب والاحترام والدعم.

يذكر أن الزوجة الشابة أثبتت في عريضة دعوى طلب الطلاق خلعًا، أن زوجها اقترح عليها أن يمنحها كل ما يلزمها من مال لإجراء جراحة تجميل تجعلها قريبة الشبه من ياسمين صبري، مستطردة "قالي أنا هديكى فلوس وتروحى لدكتور التجميل، تعملى عملية عشان أعرف أعيش معاكى ونبقى كويسين، وياريت تبقي شبه ياسمين صبري، وأنا أوعدك إنى مش هبعد عنك خالص".

وأضافت أنها طلبت منه أن يتزوج من سيدة أخرى تقبل بهذا العرض، وطلبت منه الطلاق بصورة ودية، ولكنه امتنع عن منحها حريتها بسبب صلة القرابة العائلية بينهما، وعدم رغبته في إثارة أزمة داخل العائلة.