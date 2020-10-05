خالد النبوي: نسيت مفتاح العربية فى البيت ومفتاح البيت فى العربية

نشر الفنان خالد النبوي صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر خالد النبوي وهو يقف أمام منزله وعلق قائلا: "نسيت مفتاح العربية فى البيت و مفتاح البيت فى العربية .صباح الفل".

وظهر «خالد النبوى» مع المخرج هادي الباجوري، والفنانة شيرين رضا علي شاطئ البحر خلال تصوير الفيلم وعلق قائلًا "قريبًا قمر 14" .

فيلم «قمر 14» تأليف محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي ومن المقرر عرضه في 2021.

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آخر أفلام خالد النبوي التي عرضت بدور العرض السينمائية هو «يوم وليلة» الذي عرض ضمن موسم نصف العام السينمائي في يناير الماضي ثم توقف عرضه بسبب فيروس كورونا وأعيد عرضه قبل أسابيع مع إعادة افتتاح دور العرض وانحسار فيروس كورونا وشارك في بطولته درة التونسية.

كانت آخر اعمال النجم خالد النبوى الدرامية مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عُرض مؤخرًا ولاقى نجاحا كبيرا.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد ‏على.