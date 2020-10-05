عاصي الحلاني يكشف عن كلمات أغنيته أيوه يا مصريين بمناسبة انتصارات أكتوبر

كشف الفنان عاصي الحلاني عن كلمات أغنيته الجديدة، والتى يقدمها فى الاحتفال بنصر أكتوبر غدا وهى بعنوان "ايوه يا مصريين".

وعلق عاصى قائلا : "ايوه يا مصريين .. لشعب المصري سلاماتي .. لصحابي عزوتي واخواتي .. ما بحسش معكم بالغربة .. عشرتكم فرقت في حياتي".

والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين وألحان سامر أبو طالب وتوزيع زوم.

وكان نشر عاصى الحلانى مقطع فيديو من البروفات التى يجريها على حفله الغنائى الجديد والذى، من المقرر أن يقام بمناسبة احتفالات نصر اكتوبر المجيدة.

وحصد الفنان عاصي الحلاني 710 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020.

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كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور.

يذكر أن عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".

ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.