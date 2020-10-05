وينطلق الحفل يوم 30 أكتوبر الجاري بالقاعة المكشوفة في دار الأوبرا، الساعة الثامنة مساءً، وسعر التذكرة للفرد 110 جنيهات.
ولحضور الحفل يتقيد الجمهور ببعض الإجراءات الوقائية، منعًا لتفشي فيروس كورونا وهي كالآتي:
- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.
- الجلوس بأسبقية الحضور.
ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.
- ممنوع التصوير.
- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.
- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.
- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.
- غير مسموح بتحريك المقاعد.
نسمة عبد العزيز موسيقية مصرية، تعزف على آلة الماريمبا، تخرجت من معهد الكنسرفتوار, والتحقت بفرقة عمر خيرت، ونالت مرتبة الشرف من معهد الكونسرفتوار عام 1997، بدأت في العمل بمفردها في عام 2001 وصورت عدة كليبات مصورة لها، كما شاركت في العديد من الحفلات برفقة الموسيقار الكبير عمر خيرت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط حضور حفل نسمة عبد العزيز بدار الأوبرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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