احمد زاهر يروج لحلقته برفقة عائلته الليلة مع إسعاد يونس

شارك الفنان أحمد زاهر صورا جديدة لها برفقة عائلته من كواليس برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمة الإعلامية إسعاد يونس، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق أحمد زاهر قائلا "ترقبوا حلقة الليلة الساعة 11 مساءً على dmc".

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وشارك أحمد زاهر فى "فيلم زنزانة 7" وكان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

ويجسد نضال الشافعى ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.