الإعلامي فيصل الزهراني ينهي مشواره مع برنامج "the insider".. تفاصيل

انهي الإعلامي فيصل الزهراني مقدم برنامج "the insider" مشواره الإعلامي مع قناة "دبي" .
وقال "الزهراني" خلال آخر لقاء له في البرنامج: محطة دبي كانت بالنسبة لي محطة مهمه جدا وغنية جدا واتمني اكون وفقت في تقديم مواسم برنامج "the insider" شكرا لكم.
بدأ "الزهراني" العمل في برنامج "the insider" عام 2017 ، وقدم حوالي مائه حلقه تحتوي علي لقاءات مع نجوم مصر والوطن العربي .
يذكر أن برنامج "the insider" بدأ عرضه عام 2017، من خلال شاشة تلفزيون "دبي"، وهو برنامج يعرض كل أخبار الفنانين في العالم .
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