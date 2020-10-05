بـ إطلالة جديدة.. شيري عادل تبهر متابعيها في أحدث ظهور| شاهد

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى:
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ويذكر أن قالت الفنانة شيري عادل، إنها مرت بظروف شخصية أعاقتها قليلًا عن الوسط الفني لأكثر من عام قبل أن تعود ببطولة مسلسل "أمر شخصي".
وأضافت شيري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على التليفزيون المصري، أنها لم تفكر بعد زواجها من الداعية معز مسعود في اعتزال التمثيل لكنها كانت تنتظر دورا مؤثرا لتجسيده.
وتابعت شيري، "لم يشترط معز مسعود بعد زواجي منه اعتزالي التمثيل لكني انشغلت في الحياة الزوجية وابتعدت عن التمثيل وعندما عدت إلى الفن لم أجد موضوعا ينال إعجاب الناس قبل أن أشارك في مسلسل أمر شخصي".
وأوضحت شيري: "تحولت علاقتي بمعز مسعود بعد الانفصال إلى علاقة الاحترام بعيدًا عن الخلافات والمشكلات، والطلاق كان منذ أكثر من عام".
واستطردت شيري: "لا أحب المتاجرة بحياتي الشخصية لكن لم أصب بالضيق تجاه شغف الجمهور بمعرفة تفاصيل حياتي سواء خلال زواجي من معز مسعود أو بعد الانفصال" .
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