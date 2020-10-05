رامز أمير يشارك جمهوره صورة له من كواليس مسلسله الجديد | شاهد

وعلق رامز أمير على الصورة قائلا: "توكلنا عليك يا رب اول يوم تصوير مسلسل #نجيب_زاهى_زركش اتطمن يا درة بتمرن فى التصوير والاكل فى مواعيده ".

المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ويشارك في بطولته يحيى الفخراني، هالة فاخر، وإسلام إبراهيم، أنوشكا، ورامز أمير وكريم عفيفي، محمد محمود، أحمد خالد صالح، ومن إخراج شادي الفخراني.

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