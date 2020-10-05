شاهد.. ميس حمدان تطرح أغنية صح صح

طرح المنتج نصر محروس أغنية "صح صح" للمطربة ميس حمدان وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

وقالت الفنانة ميس حمدان، إنها تعاقدت مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم «صح صح»، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية.

وكشفت حمدان، إنها تعاقدت مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم «صح صح»، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية.

«صح صح»، كلمات: أسامة السليمى، وألحان: محمد البدر، توزيع: أحمد العسال، ومكس وماستر: المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير: محمد النواف.

يذكر أن الفنانة ميس حمدان قررت تأجيل طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "صحصح يا غبى" بسبب أحداث لبنان.