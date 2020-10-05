"زواج وحمل وولادة في السر"..نجوم يخفون مناسباتهم السعيدة على الجمهور

رغم أن الحياة الخاصة للنجوم والنجمات في مقدمة اهتمامات جمهورهم طوال الوقت بجانب أعمالهم الفنية، إلا أن البعض منهم قرر إخفاء بعض من أسرار حياتهم الخاصة والأحداث السعيدة التي يمرون بها كالحمل والزواج، على جمهورهم، ولم يقوموا بالكشف عنها إلا بعدها بفترة، وبعد حالة من الجدل والتساؤلات من قبل جمهورهم.

جومانا مراد

كان أحدث هؤلاء الفنانة السورية جومانا مراد البالغة من العمر 47 عاما، والتي فاجئت الجميع خلال أحدث لقائاتها الإعلامية، مع برنامجThe Insider" بالعربي" أنها رزقت بتوأم "صبي وفتاة" في الفترة الماضية، وأطلقت عليهما اسم "علي وديانا"، وتحدثت خلال اللقاء عن صعوبات الحمل حيث اضطرت الى ولادتهما مبكرًا في الشهر السابع، وكادت أن تلدهما في الطائرة المتوجهة بها الى أمريكا.

وبالرغم من أن جومانا مراد لم تكشف من قبل عن حملها من الأساس ولم تنشر حتى صورًا تلمح من خلالها عن الحمل، لكنها قررت مشاركة الجمهور بالخبر السعيد بعد فترة من حدوثه، وأشارت إلى أنه بعد مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد" رفضت الكثير من الأعمال الفنية التي عرضت عليها بسبب الحمل ومتاعب ما بعد الولادة، وتلقت النجمة السورية التهاني من قبل متابعيها الذين تمنوا لها حياة سعيدة.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

علاقة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي، بدأ يلتفت الجمهور إليها منذ عيد ميلادها الذي أقيم في بداية العام الجاري بحضور عدد كبير من النجوم، حيث أثارت صور ياسمين مع العوضي التساؤلات وقتها وتأكد البعض من حقيقة الأنباء التي أثيرت وقتها بأن الثنائي تربطهما قصة حب، ستتوج بالارتباط الرسمي، إلى أن أعلن الثنائي بعدها بحوالي 4 أشهر زواجهما.

لكن أحمد العوضي فاجئ الجمهور خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي مؤخرًا، بأنه تزوج من ياسمين عبد العزيز قبل عيد ميلادها بفترة لكنهما قررا إخفاء الخبر حتى لا يتشتت الجمهور بأنباء الزواج فتطغى على الأنباء الخاصة بأعمالهما الدرامية التي تزامن التحضير لها في التوقيت نفسه.

رويدا عطية

رويدا عطية النجمة السورية فاجئت الجمهور في 2018 بإعلانها حملها في الشهر الرابع، وهو الوقت الذي نفت فيه الزواج من الأساس بعد انتشار أنباء عديدة حول زواجها، لافتة وقتها خلال لقاء مصور إلى أنها قررت إخفاء نبأ زواجها احترامًا لزوجها الذي يريد فرض حالة من الخصوصية على حياتهما.

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وفي نوفمبر من عام 2018 أعلنت رويدا عطية عن قدوم طفلها الأول زين الذي أكدت حينها أنه بصحة جيدة.

أنغام وأحمد إبراهيم

المطربة المصرية أنغام قد انتشرت حولها العديد من الأنباء التي تفيد بوجود قصة حب بينها وبين الموزع المصري أحمد إبراهيم، تزامنًا مع طرح ألبومها "حالة خاصة جدًا" وتنبأ البعض حينها بأن الثنائي يخططان للزواج خاصة في ظل الأزمات التي تعرضا لها، سواء بخلافها مع صديقتها أصالة، أو خلاف أحمد إبراهيم مع زوجته.

إلى أن قررت أنغام الإعلان عن زواجها بالموزع المصري والتأكيد على أنهما تزوجا قبل فترة، حيث نشرت في عيد ميلاده صورة من معايدة كتبتها بخط يدها لزوجها وقتها، أحمد إبراهيم، وقالت فيها: "أشعر لأول مرة بالسعادة لمن سمح لنفسه بسرقة شيء خاص بحياتي الشخصية وسربه.. لقد منحني الفرصة لكي أعبر للمرة الثانية عن حبي واحترامي لزوجي بصورة علنية، وفي يوم ميلاده تسلمنا ماستر ألبومي الجديد (حالة خاصة جدا).. كل سنة وأنت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس إلى قلبي وحب عمري يا أحمد، وكل سنة وأنت سندي.. أول عيد ميلاد مع بعض، ولن يكون الأخير بإذن الله.. بحبك وشكرا مره ثانية".

كارلا حداد

الإعلامية اللبنانية كارلا حداد انفصلت عن زوجها السابق طوني أبو جودة قبل أشهر بعد زواج دام 16 عامًا، وقررت طوال تلك الفترة إخفاء تفاصيل حياتها الخاصة، إلى أن فوجيء الجمهور بتداول صور من زفافها الشهر الماضي، على شخص يدعى وائل قسيس، حيث احتفلت بدخولها القفص الذهبي للمرة الثانية بشكل مفاجئ أثار تساؤلات الجمهور.