في الشهر الوردي ..أبرز النجمات اللواتي قهرن سرطان الثدي بشجاعة

في شهر اكتوبر المخصص للتوعية من سرطان الثدي، لا بد وأن نلقي الضوء على قصص العديد من النجمات العربيات الملهمات واللواتي انتصرن على سرطان الثدي بكل شجاعة وشكلن النموذج الملهم للنساء في محاربة هذا المريض الخبيث، ومن أبرز هؤلاء النجمات العربيات الفنانة إليسا.

الفنانة اليسا ورحلة كفاحها مع سرطان الثدي

النجمة إليسا تشكل اليوم إحدى النجمات العربيات الملهمات في قصة كفاحها مع سرطان الثدي. إليسا كانت قد أصيبت بهذا المرض الخبيث عام 2017 وآثرت التماسك وإخفاء أوجاعها ورحلة علاجها المريرة لأشهر عن عائلتها وعن جمهورها في سبيل العودة لهم بشكل أقوى. وبالفعل استطاعت صاحبة أغنية "هنغني كمان وكمان" زف خبر انتصارها على مرضها للجمهور تزامنا مع اطلاق ألبومها وطرح فيديو كليب اغنيتها "الى كل للي بحبوني" في 2018 حيث جسدت فيها المراحل الصعبة والأليمة التي عاشتها في رحلة أوجاعها.

إليسا حملت على عاتقها من حينها بأن تحمل راية التوعية للنساء من هذا المرض وتنخرط دوما في حملات الدعم والتشجيع لإجراء فحوصات مبكرة وتشجيع مريضات السرطان بمحاربة مرضهن بكل شجاعة وقوة.

زهرة الخرجي انتصرت سرطان الثدي

الممثلة الكويتية زهرة الخرجي وقعت ضحية مرض سرطان الثدي قبل أعوام ماضية واستمرت في رحلة علاجها فترة عامين عاشت فيهم مختلف أنواع الأوجاع النفسية والجسدية لكنها قاومت كل ذلك بشراسة وتسلحت بالشجاعة والإرادة الى حين دحر هذا المرض من جسمها نهائيا، وقد تحدثت عن تجربتها في العديد من اللقاءات الإعلامية بغية توعية النساء والمجمتع بهذا المرض والإستفادة من تجربتها، مع دعوتها بشكل دائم الى ضروة اجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بسمة وهبة هزمت سرطان الثدي

الإعلامية بسمة وهبة التي تعاني حاليا من مرض نادر لم تكشف عن طبيعته حيث تتواجد في لندن للعلاج والخضوع للفحوصات، واجهت قبل سنوات ماضية تجربة مريرة مع سرطان الثدي واضطرت الى استئصال واحد منهما وخضعت لجلسات كيماوية طويلة على فترة عامين وترافق ذلك معاناتها النفسية وأوجاعها الصحية، إلا أنها لم تستسلم على الإطلاق وتسلحت بقوة الإيمان كما تقول في إحدى لقاءاتها الا أن قهرت مرضها وعادت للشاشة الفضائية بقوة من خلال عدة برامج حوارية.

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ياسمين غيث وتجربتها مع سرطان الثدي

الفنانة الشابة ياسمين غيث هاجمها ايضا مرض سرطان الثدي قبل سنوات، وخاضت معه معركة شرسة ومواجهة قاسية حيث تحملت آلام الكيماوي وتساقط شعرها ولم تمانع من الإطلالة بدون شعر امام الجمهور لحث النساء على المواجهة وعدم الخجل بمرضهن، لتزف بعدها خبر شفائها نهائيا من سرطان الثدي.

ياسمين غيث طوّعت تجربة مرضها في تجربة تمثيلية ملهمة لها وذلك من مسلسل "حلاوة الدنيا" مع النجمين ظافر عابدين وهند صبري لتشكل ايضا مثالاً ملهماً للنساء في تحدي هذا المرض الخبيث.

نورا رحال وتجربة مضيئة

رغم ابتعادها في السنوات الأخيرة عن الأضواء، إلا ان تجربة الفنانة السورية نورا رحال تعتبر من النماذج المضيئة بين الفنانات في معركة انتصارها على سرطان الثدي الذي اصيبت به عام 2007 حيث تقول انها لم ترضخ للمرض بل حاربته بشراسة وخضعت لعمليات الترميم بعد استئصال الثدي والتي استمرت لفترة عامين ونصف.

فاديا الطويل ومقاومة شرسة للمرض

الإعلامية فاديا الطويل كافحت من جهتها إصابتها بسرطان الثدي رافضة الإستسلام له وتحلت بالقوة والإيمان والصبر بدعم من عائلتها، وخاضت رحلة علاج طويلة امتلأت بالأوجاع الجسدية،لكنها في النهاية دحرت هذا المرض من جسدها، وباتت اليوم تسرد قصة كفاحها على الإعلام لدعم مريضات سرطان الثدي وحثهن على المواجهة، الى جانب مشاركتها بحملات التوعية والدعوة للفحص المبكر.

يشار الى ان شهر أكتوبر من كل عام تكثف حملات التوعية فيه من مرض سرطان الثدي، والتوعية بمخاطره مع التشديد على أهمية الكشف المبكر عنه والذي يساعد على سرعة الشفاء والقضاء على المرض.