فيديو ديانا كرزون تتحدث عن موقف زوجها من المتنمرين عليها بعد زفافهما: "كان على وشك مقاضاتهم"

ديانا كرزون الفنانة الأردنية ردت على حملة الهجوم التي تعرضت وزوجها لها من قبل البعض بعد حفل زواجهما، وكشفت كذلك عن موقف زوجها الإعلامي معاذ العمري من هذا الهجوم وذلك من خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر التلفزيون المصري.

ديانا كرزون: "ليس من حق المتنمرين السخرية من أشكالنا وأجسادنا"

ديانا كرزون أكدت في برنامج "التاسعة" أنها تعطي قضية التنمر أولوية دائمة وتهتم بالتعليق عليها والهجوم على أي شخص يعتقد أن من حقه السخرية من أجساد أو أشكال الآخرين، وأوضحت أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت تزداد سوءا بسبب هؤلاء الأشخاص فقالت: "أنا لا اتدخل بأي قضية على وسائل التواصل الاجتماعي لكن قضية التنمر من أهم القضايا التي اعتبرها بالغة الأهمية، ولا استطيع أن اصمت ضد هذا النوع من القضايا، فالله خلق أشكالنا وأجسادنا بهذا الشكل فليس لأي شخص أن يتنمر على أحد لهذه الأسباب، لكن وسائل التواصل الاجتماعي باتت تزدد سوء كل يوم".

ديانا كرزون: "تعرضت للتنمر في كافة مراحل حياتي"

ديانا كروزن تحدثت كذلك على التنمر عليها بعد حفل زفافها، وأكدت على تعرضها للتنمر في كافة مراحل حياتها وتحديدا مرحلة ظهورها الأولى فقالت: "لم يتنمر البعض علي شخصي في يوم زفافي فقط بل خرجت كذلك شائعات مثل القبض على زوجي وكانت غير صحيحة، فبعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي يعتقدون أن لهم الحق أن يتحدثون عنك ويتنمرون عليك، وأنا اتعامل مع هؤلاء بحظرهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنني تعرضت للتنمر مع بداية ظهوري وتحديدا عندما كنت أعاني من زيادة الوزن، وبعدما فقدت الوزن الزائد تنمروا أيضا على شخصي، ففي كافة الحالات أصبح من الصعب أن تعجب الجميع".

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الإعلامي معاذ العمري كاد يقاضي المتنمرين على زوجته

ديانا كروزن كشفت ايضا موقف زوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري من الهجوم عليهما وأنه فكر في مقاضاة هؤلاء المتنمرين لكنه عاد وتراجع عن ذلك لأن لم يرغب في تعقيد الأمور، بعدما اقتنع أن فكرة إرضاء الجميع صعبة فقالت: "زوجي شعر بضيق بسبب ما تعرضت له من تنمر، ووصل إلى حالة انفعال جعلته يفكر في مقاضاة هؤلاء المتنمرين، لكنه تراجع عن ذلك حتى لا يأخذ الموضوع أكبر من حجمه، واقتنع أن هناك تيار من الناس لن يفرح لسعادتك بينما هناك تيار آخر العكس".

معاذ العمري تزوج من الفنانة ديانا كرزون من 9 سبتمر الماضي بحفل زفاف اقتصر على حضور عائلي وعدد من أصدقائهما، وظهرت فيه العروس بفستان أبيض مميز من داخل منزل أسرتها الى جانب شقيقاتها ووالدتها التي انهارت بالبكاء تأثراً بزفاف ابنتها.