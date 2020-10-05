تدهور حالة الفنانة العراقية فاتن الورد وإصابتها بالفشل الكلوي ومناشدات بسرعة إنقاذ حياتها

فاتن الورد الفنانة العراقية تعاني من تدهور كبير في وضعها الصحي نتيجة إصابتها بالفشل الكلوي، مما جعلها في حاجة إلى عملية زراعة كلى بشكل عاجل من أجل إنقاذ حياتها.

مناشدات لإنقاذ الفنانة العراقية فاتن الورد بعد نقلها إلى المستشفى

أميرة جواد الفنانة العراقية كشفت عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك" تفاصيل الوضع الصحي المتدهور لزميلتها الفنانة العراقية فاتن الورد والذي بات يهدد حياتها في حال عدم التدخل بشكل عاجل، وقد طالبت الفنانة أميرة جواد بسرعة التبرع من أجل إنقاذ حياة فاتن الورد والتي نقلت إلى المستشفى في العاصمة العراقية بغداد، فكتبت أميرة جواد: "قبل أيام نشرت عن الحاله الصحية للفنانة فاتن الورد ومضاعفات مرضها بسبب التكيس والفشل (الكلوي)، والكثير من أهل الغيرة والشهامة وميسورين الحال دخل على صفحتي التبرع لها من أجل جمع المال وإجراء عملية زرع كلى في أقرب فرصة ممكنه من أجل انقاذها من الموت".

تفاصيل الوضع الصحي للفنانة فاتن الورد

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أميرة جواد أكدت كذلك في منشورها أن نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي يسعى كذلك لتوفير كل ما في وسع النقابة من أجل إنقاذ حياة الفنانة العراقية، كما نشرت أميرة جواد بيانات التواصل مع الفنانة فاتن الورد لمن يرغب في مساعدتها في هذه المحنة الصعبة فكتبت: "مشكور نقيب الفنانين دكتور جبار جودي يسعى معنا لتوفير كل ما بوسعه، وشكرا لنخوتكم العراقية ولكم الأجر والثواب"، وكانت الفنانة أميرة جواد قد كشفت خلال الأيام الماضية عن الوضع الصحي الصعب للفنانة فاتن الورد، وأكدت نقلها إلى المستشفى وخضوعها لجلسات غسيل كلوي بعدما أصبحت حالتها الصحية متدهورة، وطالبت بمساعدة الفنانة ودعمها في وضعها الصعب.

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أهم أعمال الفنانة العراقية فاتن الورد

فاتن الورد عانت خلال الفترة الماضية من أوضاع صحية صعبة تسببت في ابتعادها عن المشاركة في أي أعمال فنية خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب معاناتها من الفشل الكلوي، والذي بسببه أصبح من الصعب أن تشارك في أعمال فنية، وقد كشفت كذلك الفنانة عن أزماتها المالية نتيجة فترة علاجها الطويلة مما جعلها في حاجة ملحة إلى المساعدة من أجل إجراء عملية لزراعة الكلى، فاتن الورد قد شاركت في العديد من الأعمال الدرامية المهمة منها مسلسل "بيت الطين"، والذي تم إنتاجه عام 2005، كما شاركت في كل من مسلسل " التيتي جابي القطار"، وكذلك مسلسل "سايق الستوتة".