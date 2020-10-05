بـ الأبيض والأسود.. ريا أبي راشد تتألق في آخر ظهور | شاهد

شاركت الفنانة ريا ابى راشد جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وكان من أبرز التعليقات التي كُتبت "قمر - العسل - ربنا يحفظك".

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ريا مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحيفة عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليوود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا.

يُذكر أن الجمهور أصدر أقاويل بأن ملل الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، دفع ريا أبي راشد في تغيير ملامحها الرقيقة إلى أخرى، وفقدان وزنها، بعد أن كانت تتميز بأنها «كيرڤي».

ومن وقتها وهي تصدرت مؤشرات البحث جوجل، تويتر، بعد أن كانت أعمالها هي اللي تتصدر التريند بسبب انفراداتها ونجاحها الباهر، التي حققته منذ الظهور الأول في جميع المجالات التي شغلتها، صحافة، تليفزيون، إنتاج.