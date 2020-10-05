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أبطال مسرح مصر يساندون علي ربيع ومحمد عبد الرحمن في العرض الخاص لـ الخطة العايمة

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حرص عدد من ابطال مسرح مصر على تهنئة كل من على ربيع ومحمد عبد الرحمن بمناسبة عرض فيلمهما "الخطة العايمة" الذى يقام حاليا العرض الخاص له فى احدى دور العرض. 

وبدا العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة" وذلك داخل احدى السينمات والذى يشهد حضور جميع ابطال الفيلم.

وحضر العرض الخاص من ابطال العمل كل من على ربيع ومحمد عبد الرحمن توته وغادة عادل والتى حرصت على اصطحاب ثلاثة من ابنائها بجانب المؤلفين أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز واحتفل فريق العمل بعيد ميلاد الفنانة بشرى التى حضرت أيضا العرض الخاص. 

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. 

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج  معتز التونى.

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