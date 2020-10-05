فن ومشاهير

نقابة الموسيقيين تهنئ الشعب المصري باحتفال نصر أكتوبر

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يتقدم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية للنقابة بأسمى التهاني للشعب المصري العظيم وقواته المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد. 

وأصدرت النقابة بيانا قالت فيه أن حرب اكتوبر المجيدة ردت الينا كرامتنا واسترداد الحقوق المشروعة لتبقى هذه الحرب واحدة من الذكريات المضيئة والخالدة في التاريخ، وفى ذاكرة كل مصري وعربي كنموذج للفخر والعزة والكرامة.

وأضاف: "وإذ تمر ذكرى هذا اليوم العظيم نؤكد أننا نقيبا وأعضاءً وجمعية عمومية وجموع الفنانين المصريين خلف الدولة المصرية ومؤسساتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أمام التحديات الحالية في مرحلة العبور الجديدة لآفاق أكبر من الآمال والأحلام لبناء مصرنا الجديدة بسواعد أبنائها المخلصين.

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