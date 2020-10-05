المتحدة تنتهي من تطوير استديوهات إكسترا نيوز والانطلاق في ذكرى نصر أكتوبر

تنطلق يوم الثلاثاء السادس من أكتوبر قناة اكسترا نيوز بعدما قامت المتحده للخدمات الإعلامية بتطوير القناة.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة أن مجلس الإدارة برئاسة الاستاذ تامر مرسي قرر تطوير القناة والاهتمام بالمحتوى الاخباري وسرعة تناول الموضوعات وهو الأمر الذي اقتضى تطوير في الأجهزة ونقاء الصورة وكذلك تطوير استديوهات القناة وغرفة الأخبار لتخرج في شكل جديد يليق بالقناة الإخبارية المميزة لدي المشاهد المصري.

وأضاف صالح أن اكسترا نيوز يتم بثها علي المشاهد بترددات جديدة و هي تردد ١٢٣٠٣ افقي للمشاهدة فائقة الجودة بنظام HD إضافة إلى تردد ١١٧٨٥ رأسي بنظام SD.

وقد تولى مجموعة من أبناء اكسترا نيوز التطوير مع زملائهم في قنوات المتحدة وأشرف علي ذلك الأستاذ ألبرت شفيق المشرف علي المحتوي الإخباري والأستاذ محمد حلمي مدير قناة اكسترا نيوز.

وقد تحدد موعد إطلاق القناة في السادس من أكتوبر في تمام الثانية ظهرا.