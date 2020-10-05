هنأت الفنانة انجى خطاب الشعب المصرى والجيش والرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى نصر 6 اكتوبر ونشرت صورة علم مصر من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي ولتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام". وعلقت انجى خطاب قائلة: "في ذكري انتصارات ٦ اكتوبر كل سنه وكل شعب مصر بخير كل سنه وجيش مصر العظيم قوي ومنصور وبخير كل سنه ورئيس مصر بخير .. تحيا مصر دائما و ابد".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنجي خطاب تهنئ الشعب المصري بنصر أكتوبر .. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.