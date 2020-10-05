إطلالة جديدة ..  كارول سماحة تخطف الأنظار بالأزرق .. شاهد

نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر - بتجننى - مشاء الله - ملكة

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وحقق الكليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 6 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو الجاري.

"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.

وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة .