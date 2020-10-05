مي عمر لجمهورها: وحشتوني جدا وبوعدكم بعمل ممتع مليان مفاجآت.. شاهد

نشرت الفنانة مى عمر صورتين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلقت مى عمر قائلة: " وحشتوني جدا بس مشغوله في تصوير مشروعي الجديد "لؤلؤ" .

واضافت: " مسلسل صعب و جديد محتاج تركيز و تحضيرات كتير. الوصول للحلم بيحتاج تعب و مجهود و تركيز و شغل كتير بس بوعدكم بعمل ممتع مليان مفاجات! انتظروا #لؤلؤ ".

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وتواصل مى عمر الاستعداد لمسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية والمقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تجرى العديد من البروفات على الاستعراضات وأغانى العمل لاسيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة .

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى أى قبل نهاية العام الجارى، وتم ترشيخ العديد من الفنانين للمشاركة فى بطولته وعلى رأسهم أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، نيرمين الفقى وأحمد مجدى وكلهم أبدو موافقة وفى انتهاء ابرام العقود معهم بشكل رسمى هذا الأسبوع.

