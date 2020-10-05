ريهام حجاج عن تبرع زوجها لسداد غرامات التصالح: «مش بحبك من قليل»

حرصت النجمة ريهام حجاج، على توجيه رسالة لزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، الذي تكفل بسداد غرامات تصالح البناء لألف عائلة من المتعثرين في التصالح مع مخالفات البناء.
ونشرت مقطع فيديو للدكتور سعد الهلالي من إحدى حلقات برنامجه عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهو يوجه الشكر لزوجها على تلك المبادرة التي ستخفف عن الكثير من الأسر المصرية.
ووجهت حجاج، رسالة لزوجها رجل الاعمال محمد حلاوة على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها قائلة: "ربنا يجعلك دايما من أهل الخير ويسخرك لمساعدة الناس ويجعلك سبب في رزق كل محتاج يا حبيبي، في الخفي والعلن، مش بحبك من قليل يا محمد، شكرا دكتور سعد الهلالي لتشجيعك دايما علي الخير".
وكان رجل الاعمال محمد حلاوة قد أعلن عن تبرعه لسداد غرامات ألف أسرة مصرية من المتعثرين في سداد تصالح البناء التي اقرتها الدولة مؤخرًا للتسهيل والتخفيف عن كاهل الاسر المصرية التي تعيش في وحدات سكنية مخالفة.
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