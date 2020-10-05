سميحة أيوب تكشف تفاصيل عودتها إلى المسرح

قالت الفنانة سميحة أيوب إنها تفتقد المسرح عندما تفكر في نص ممتاز، ولا تفتقده عندما ترى الأعمال المعروضة على الساحة دون المستوى.
وفي اتصال هاتفي مع برنامج "لايت شو" على قناة الحياة، كشفت "سيدة المسرح العربي" تفاصيل عودتها للمسرح القومي، من خلال رؤية جديدة للمخرج سمير العصفوري لمسرحية الكاتب الراحل سعد الدين وهبة "بير السلم"، تقدم تحت عنوان "مورستان".
وأوضحت سميحة أيوب أن ما جذبها للمشروع كان العودة للمسرح، ووجود سمير العصفوري، لأنه مبدع من الدرجة الأولى تكاد تصفه بالعبقري، لكنه طاقة كبيرة معطلة، وأخيرا لقي استجابة كبيرة للأفكار التي يقدمها والطريقة الجديدة للإخراج، في رؤية مختلفة عن الرؤية التي قدمها في السابق الفنان سعد أردش.
كما أعربت سميحة أيوب عن ترحيبها بالعودة للكوميديا من خلال السينما، وقالت إن فيلم "تيتة رهيبة" تجربة حققت لها الكثير من السعادة والجماهيرية بين الأطفال، وهي تسعد جدا عندما يطلب الأطفال منها التقاط الصور.
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