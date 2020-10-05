محمد الصاوي يكشف لصدى البلد تفاصيل تعاونه المقبل مع محمد رجب

يشارك الفنان محمد الصاوي في مسلسل جديد بعنوان "ضربة معلم" مع الفنان محمد رجب ونجوم آخرين.
وكشف "الصاوي" تفاصيل المسلسل لصدي البلد: قائلا انا اشارك حاليا في مسلسل بعنوان "ضربة معلم" مع الفنان محمد رجب ومجموعه كبيرة من الفنانين و بدأنا تصوير من 10 أيام وبنصور حاليا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.
اما عن فيلم "القصر المسحور" كشف "الصاوي عن تفاصيله قائلا ": انا انتهيت من فيلم "القصر المسحور" واعتقد انه لا يتم عرضه خلال هذة الفترة بسبب فيروس " كورونا" الذي أثر علي صناعة السينما بشكل ملحوظ وهذ الفيلم مكلف جدا .
وكشف محمد الصاوي عن تعاونه مع الفنانة مي عز الدين في مسلسلها الجديد "خيط حرير" قائلا: الفنانة مي عز الدين كانت تصور مسلسل"خيط حرير" وكان من المفترض أن يتم عرضه في رمضان الماضي ولكن تم وقف التصوير بسبب جائحة كورونا ثم اكملناه مرة اخري وسيتم عرضه في شهر نوفمبر المقبل .
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