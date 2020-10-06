شاهد.. محمد هنيدي: كنت هغرق في النيل بسبب "يانا يا خالتي"

أرجع الفنان محمد هنيدي سبب حبه للنيل إلى ذكريات تعود لفترة حياته في منطقة إمبابة.

قال هنيدي في لقاء خاص مع برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، إن: النيل بعيد عن جماله والهواء العليل لكن مرتبط معايا بذكرياتي في "إمبابة" زمان أيام مذاكرة الثانوية العامة مع أصحابي، وقبل وجود المنشآت التي حجبت كثيرا من النيل كنت بستني المراكب اللي جاية من أسوان وأتكلم مع الي فيها وأتعرف عليهم".

أضاف أن النيل يدخل من يتجول فيه ولو بمركب بسيط في حالة إنسجام كاشفًا أن له ذكريات رومانسية مرتبطة بالنيل، متابعًا: "النيل بالنسبة ليا ذكريات كثيرة مع صديقي الراحل علاء ولي الدين واشرف عبد الباقي في بداية مشوارنا الفني وإحنا بنشق طريقنا كنا لازم يوميًا بعد الشغل نيجي على النيل".

كما كشف الفنان عن ذكريات تتعلق بأحد المراكب في منطقة المعادي في بدايته الفنية قائلًا " كان فيه مركب صغيرة في المعادي صاحبها عم أحمد الله يرحمه كنا نروح أنا وعلاء ولي الدين واشرف بعد شغلنا وناخد أكلنا ومعانا فلوسنا ونعد لحد وش الفجر ننبسط هناك وتحول النيل لصاحب لنا".

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استطرد قائلًا " النيل بقى صاحب وصديق، ورغم كده كنت هغرق فيه في اثناء تصوير فيلم (يانا ياخالتي) مع الفنانة دنيا سمير غانم في أحد المشاهد التي كان تصويرها في النيل".

كشف أنه في هذا المشهد شهد النيل تقلبات جوية جعلته أشبه بالبحر، قائلًا "إتحول النيل في المشهد ده وبقى زي البحر وكانت مخاطرة، العوم في النيل أتقل من البحر وأنا عويم لحد ما وبحب العوم لكن المشهد ده حصل فيه موجة وسحب وربنا سترها".

يذكر أن برنامج " كلمة أخيرة " تقديم الاعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".