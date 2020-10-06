انتظرونا مش جايين.. مجدي شطة يظهر مع سليمان عيد

نشر الفنان الكوميدي سليمان عيد، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور إنستجرام، ظهر فيها مع المغني الشعبي مجدي شطة، بعد فترة من غياب الأخير.

وعلق سليمان عيد، على صورته مع مجدي شطة، قائلًا: «انتظرونا احنا مش جايين»، في إشارة منه إلى المقولة الكوميدية الشهيرة للأخير، التي قال فيها: «انتظروني أنا مش جاي».

كان مجدى شطة أثار جدلا واسعا منذ أشهر قليلة بسبب تعليقه على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، وقرر مجدى شطة في الفترة الأخيرة أن يبتعد عن الغناء بعد الهجوم الذي يتعرض له مطربو المهرجانات.