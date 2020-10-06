في أحدث ظهور لها.. هيفاء وهبي رفقة كريم العدل.. شاهد

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت الفنانة هيفاء وهبي، في الصورة، رفقة المخرج كريم العدل، من كواليس تصوير مسلسل "اسود فاتح". وعلقت هيفاء علي الصورة: "رانيا والمخرج، جميعا ممتنون للعمل مع مخرج عظيم مثلك". وأضافت:" على فكرة، هو مش بالطول ده، والايد اللي ورايا ديه، مش ايدي". وأعلنت الجهة المنتجة لمسلسل هيفاء وهبى "أسود فاتح"، عن عرض العمل على القنوات الفضائية فى شهر أكتوبر الجاري، بعد انتهاء مخرج العمل من عمليات المونتاج والمكساج وتسليم الحلقات للشركة المنتجة. Advertisements ومسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل. وكانت وجهت الفنانة هيفاء وهبي الدعم للأشقاء السودانيين؛ بعد تضررهم بسبب مياه السيول والفيضانات التي أدت إلى غرق معظم مناطق السودان.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى انستجرام، مقطع فيديو للفنانة هيفاء وهبي. وتداول وظهرت الفنانة هيفاء وهبي في مقطع الفيديو وهي ترقص على نغمات "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد .



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