فيديو أحمد زاهر يكشف لأول مرة قصة طلاقه من زوجته أثناء فترة مرضه النادر

أحمد زاهر وعائلته بالكامل حلوا ضيوفاً على برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس، وكشفوا تفاصيل جديدة لأول مرة عن حياتهم وكذلك كشف أحمد زاهر عن تفاصيل جديدة لأول مرة عن فترة مرضه النادر.

أحمد زاهر: طلقت زوجتي بسبب شعوري باقترابي من الموت

وكشفت زوجة أحمد زاهر في برنامج "صاحبة السعادة" عن أسرار جديدة عن علاقتها بأحمد زاهر وزواجها منه، وأبرزها قصة طلاقها منه في فترة مرضه النادر والتي حدثت منذ ما يقارب 12 عام، وقالت إن أحمد زاهر كان يشعر وقتها بحالة نفسية سيئة بسبب عدم وجود تشخيص وعلاج لمرضه، خاصة إنه أصيب بفيروس نادر أوقف الغدة الدرقية عن العمل، وهو فيروس يصيب شخص من بين 10 مليون حول العالم.

أحمد زاهر يكشف أسرار جديدة عن فترة مرضه النادر

وقالت زوجة أحمد زاهر في البرنامج إن أحمد زاهر طلقها بسبب شعوره باقتراب الموت وإن حالته أصبحت ميئوس منها، وكشف أحمد زاهر عن تأثره في تلك الفترة للدرجة التي جعلته يقرر الانفصال عن زوجته لكي يموت بمفرده في صمت وبدون أن يتسبب في عذابها، ولكن زوجته رفضت أن تتركه رغم الطلاق، واستمرت في التواصل مع الأطباء والوقوف بجانبه في تلك الفترة رغم محاولاته لإبعادها عنه.

وكشف أحمد زاهر عن معاناته في تلك الفترة من زيادة الوزن وتغير شكله وكذلك حالته النفسية السيئة، وقال إنه تعرض للتنمر في إحدى المرات أثناء تواجده في الشارع، بعدما عنفه أحد الأشخاص بسبب زيادة وزنه واتهمه بعدم تحمل المسئولية كفنان وقدوة للشباب، وأضاف إنه تأثر نفسياً بسبب ذلك الموقف لأنه لم يخبر أحد بمرضه وقتها.

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ابنة أحمد زاهر تكشف عن موهبتها الغنائية لأول مرة

وكشف أحمد زاهر وزوجته عن بداية قصة حبهما وزواجهما وأبرز المواقف المميزة والطريفة التي تميز علاقتهما والممتدة منذ أكثر من 18 عام، وتعتبر من أبرز قصص الحب داخل الوسط الفني، واستضافت إسعاد يونس في الحلقة بنات الفنان أحمد زاهر أيضاً في فقرات أخرى بالحلقة.

وكشفت ليلى أحمد زاهر لأول مرة في الحلقة عن موهبتها الغنائية، وقدمت أغنية "صباح ومسا" لفيروز، وقالت إنها تغني للمرة الأولى أمام الجمهور بعدما قدمت نفسها كممثلة في الفترة الأخيرة وفي طفولتها، وتحدثت عن كواليس دورها الأخير في مسلسل "الفتوة" في رمضان الماضي.