نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية: نشر الفنان محمد رمضان مجموعة صور جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت فى الصور ابنته "كنز"، وهى برفقته. نشرت الفنانة وفاء عامر فيديو جديدا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت فى الفيديو، بالفستان الذى صنع لها خصيصا. نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. Advertisements وظهرت الفنانة هيفاء وهبي، في الصورة، رفقة المخرج كريم العدل، من كواليس تصوير مسلسل "اسود فاتح". نشر الفنان علي ربيع صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهر في الصورة علي ربيع، رفقة الفنانين تامر حسني وأوس أوس، وزميله في الفيلم الفنان محمد عبد الرحمن. نشر الفنان ماجد المصري صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهر في الصورة بإطلالة انيقة وكلاسيكية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا: ظهور تامر حسني فى العرض الخاص لفيلم علي ربيع الجديد.. وفاء عامر تشارك جمهورها بأحدث إطلالاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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