صورة طبق الأصل.. شاهد الممثلة جنا عمرو ووالدها في ظهور نادر يجمعهما

نشرت الممثلة جنا عمرو، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تجمعها والدها، في ظهور نادر للأخير، موجهة له التهنئة بمناسبة عيد ميلاده.

وبدا من خلال الصورة، التشابه الكبير بين جنا عمرو، ووالدها، وهو ما لاحظه متابعوها، وكتبت جنا، في تعليقها على الصورة: « عيد ميلاد سعيد يا بابا، احبك كثيرا، وسأكون دائما فخورة بك.. أفضل أب في العالم».

وكانت جنا عمرو، قد احتفلت في شهر يونيو الماضي بعيد ميلادها الـ15، وفاجأت المتابعين بعدما أصبحت شابة.

ووجهت جنا، رسالة إلى متابعيها وأصدقائها آنذاك، قائلة: «في عيد ميلادي الـ15، عاوزه أشكركم كلكم على دعمكم وحبكم ليا كل الوقت دا.. بحبكوا اوي».