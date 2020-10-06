شاهد.. هيفاء وهبى توجه رسالة إلى جمهورها

وجهت الفنانة هيفاء وهبى رسالة إلى جمهورها ونشرت عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وعلقت هيفاء وهبى على الصور قائلة "ما تخليش قلبك أبيض عشان الأبيض بيتبهدل بسرعة". وأعلنت الجهة المنتجة لمسلسل هيفاء وهبى "أسود فاتح"، عن عرض العمل على القنوات الفضائية فى شهر أكتوبر الجاري، بعد انتهاء مخرج العمل من عمليات المونتاج والمكساج وتسليم الحلقات للشركة المنتجة. ومسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل. وكانت وجهت الفنانة هيفاء وهبي الدعم للأشقاء السودانيين؛ بعد تضررهم بسبب مياه السيول والفيضانات التي أدت إلى غرق معظم مناطق السودان.

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