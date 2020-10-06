شاهد..ريهام أيمن في أحدث ظهور لها مع ابنتها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة

، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت ريهام أيمن كما اعتادت وهي تقوم بتوصيل ابنتها إلى المدرسة في الطريق وظهرت ريهام مرتدية الكمامة وتي شيرت باللون الابيض ليكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام أيمن في الماكياج على الألوان الناعمة و فلتر انستجرام الذى يبرز جمال أنوثتها.

ريهام أيمن

كما تركت شعرها البنى القصير بين كتفيها بطريقه الكيرلي لتبرز ملامح وجهها.

كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامى إمام.

ويذكر أن ريهام أيمن بدأت مسيرتها الفنية وهي لاتزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق (فيروس) الغنائي والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز حيث رشحها لتعمل في مسلسل (محمود المصري) عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون والتي من أبرزها (حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات)، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها (صرخة نملة، دكان شحاتة).