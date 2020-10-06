موقع محتوى .. موسوعة إلكترونية بأياد مصرية

في الوقت الحالي ومع وجود الكثير من المواقع الإلكترونية، تميز موقع محتوى muhtwa.com عن غيره، نظرًا لما يُقدمه من محتوى هادف ومميز، يُجبر من يقرأ بالرجوع والعودة مرارًا وتكرارًا، وأنشأ محتوى منذ ثلاثة أعوام فقط وتحديدًا في عام 2017 في فبراير، رغم قصر هذه المدة إلا أنه حقق نجاحًا باهرًا، ويلجأ إليه عدد كبير من الأفراد في جميع أنحاء العالم العربي.

القاريء لا يريد سوى موقع يُقدم له المعلومة كاملةً، دون تضليل في المحتوى أو وجود عبارات ليس لها علاقة بالموضوع الذي يبحث عنه، وهذا ما يسعى إليه الموقع طوال الوقت، وقد استطاع تحقيقه بالفعل خلال سنوات قليلة ومن أهم موضوعات الموقع مقال بعنوان نظام موارد وخدمة مديري.

وأكثر ما يميز موقع محتوى التصميم الرائع، حيث تم تصميم هذا الموقع بطريقة تجمع بين الحرفية والبساطة، بالإضافة إلى بعض التقنيات التي تُمكن الزائر من التصفح بسهولة، والانتقال من قسم لآخر على الموقع دون وجود صعوبة في ذلك.

يضم موقع محتوى العديد من الأقسام المتنوعة، ويحاول الموقع جاهدًا جمع كافة المعلومات التي تخص كل قسم منها، فنجد القاريء بعدما ينتهي من التصفح، استطاعته لكسب كم هائل من المعلومات التي لم يكن على دراية بها.

بالحديث عن أقسام الموقع يجب العلم بأن الموقع يضم 12 قسم، يندرج من هذه الأقسام الرئيسية ما يُقارب 61 قسم فرعي، تتنوع هذه الأقسام لتضم جميع المجالات، ويظهر عند فتح الموقع مجموعة من الأيقونات، كل منها يُمثل قسم بعينه، فمنها ما يتعلق بالأمور الدينية والأدعية، ومنها ما يختص بالخدمات البنكية والمصرفية.

كما يوجد قسم خاص بالديكور والأثاث، قسم لتفسير الرؤيا، ويضم الموقع أقسام تقدم أحدث وأهم المعلومات في مجال التكنولوجيا والهاتف المحمول، كما يقوم الموقع بتدعيم المعلومات التي يقدمها للعامة، من خلال إضافة بعض الصور التي توضح المعنى المقصود، للمساعدة في تثبيت المعلومة لدى القاريء أكثر.

من أهم وأبرز الأقسام والتي تعد بمثابة دليل للكثيرين، القسم الخاص بالأدوية والصحة والذي يضم معلومات لا حصر لها، عن جميع الأدوية العلاجية ودواعي استعمالها والجرعة المناسبة مع توضيح كل نوع منها.

يستطيع الزائر أن يزيد من وعيه الصحي من خلال زيارة هذا القسم، حيث لا يقتصر الأمر على الأدوية فقط، إنما يشمل أيضًا معلومات عن العديد من الأمراض، وأعراضها والعوامل التي تسبب إصابتها وكيفية الوقاية منها، ويهتم هذا القسم بتقديم كافة المعلومات التي تتعلق ببعض الأوبئة، وأنواع الميكروبات والفيروسات التي قد تصيب الإنسان، وتوضح طرق العلاج.

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ونجد قسم يهتم به كثير من الزوار وهو القسم الخاص بترددات القنوات، يوجد به تردد أي قناة سواء كانت حديثة أو قديمة، والجدول الخاص بكل قناة وما يعرض عليها من مسلسلات وبرامج وايضاً افضل اسماء فيس بوك 2021.

المسئولين عن موقع محتوى في حالة من السعي دائم لتطوير الموقع، كما يمتلك الموقع مجموعة مميزة من المحررين، الذين يبدعون في شتى مجالات الحياة، حيث تتميز كتاباتهم بالبساطة مع تقديم المعلومة كاملة دون أي نقصان.

هذا الأمر دفع الكثير من الزائرين إلى زيارة الموقع، واعتباره الوجهة الأولى لديهم في حالة البحث عن أي مجال، وهذا إن دل فإنما يشير إلى كم التميز والإبداع الذي وصل إليه موقع محتوى في الآونة الأخيرة.

تتميز المقالات التي تُنشر من خلال موقع محتوى بالعديد من الأمور، حيث تجد المقالة مقسمة بشكل مميز إلى عدة موضوعات، وعند قرائتها يستطيع أي شخص فهم محتواها دون وجود مشقة أو عناء .

يلعب الموقع دور هام في زيادة الوعي لدى الجمهور، من خلال المعلومات التي يحرص على نشرها، مما يساعد في توسيع مدارك القارئ وزيادة وعيه، وأكثر ما يميز محتوى الرد بشكل مستمر على جميع التعليقات، التي يقوم بكتابتها الزائرين على كل ما يُعرض من خلال الموقع، كذلك الإجابة على التساؤلات التي يتم طرحها.

هذا الأمر من شأنه أن يساعد في زيادة قوة التفاعل، ومشاركة جميع الآراء المطروحة والاستفادة منها، حيث تُعرض العديد من القضايا والمواضيع الهامة، التي تخص الفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

كل تلك الأمور تُعتبر من أهم العوامل التي تساعد على نجاح الموقع، وتمكنه من الوصول إلى أهدافه المنشودة سريعًا، واعتلاء القمة بين الكثير من المواقع الإلكترونية الموجودة في الوقت الحاضر.